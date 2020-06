Stanislas Guerini propose un «chèque déconfinement» pour les plus précaires

Le député de Paris et délégué général de La République en Marche (LREM), Stanislas Guerini, souhaite mettre en place un «chèque déconfinement» pour les personnes précaires. Il a donné plus de détails sur sa proposition dans l'émission «Le Grand Jury», ce dimanche 7 juin.

«Pendant cette crise, un certain nombre de ménages ont souffert plus particulièrement parce qu'ils ne pouvaient plus travailler, faire d'heures supplémentaires ou emmener leurs enfants à la cantine (...) Ils se sont retrouvés en grande difficultés (...)», a déclaré Stanislas Guerini, qui souhaite leur apporter «des réponses concrètes», avec la création du «chèque déconfinement». Le député parisien précise qu'«il faut encore décider les contours (de la mesure) avec l'exécutif».

UNE AIDE AUX MENAGES LES PLUS EN DIFFICULTE

«J'ai estimé que si nous avions une aide de 400 euros, qui porte sur les 10% des ménages les plus précaires, ça serait environ 3 milliards d'euros de coût.» a-t-il indiqué. Le confinement a eu deux effets sur les ménages, d'après le délégué général de La République en Marche. D'un côté, des foyers ont baissé leur consommation et «plutôt thésaurisé», et de l'autre, «10 à 20% des ménages se retrouvent aujourd'hui en grande difficulté».

Selon l'INSEE, la France ne tournait qu'à 80% de son niveau d'avant la crise sanitaire, à la fin du mois de mai. Le taux de chômage pourrait passer la barre des 10% à la fin de l'année.

