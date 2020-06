Violences policières : SOS Racisme appelle à une mobilisation ce mardi à Paris

Par la voix de son président Dominique Sopo, l'association SOS Racisme appelle à un nouveau rassemblement contre les violences policières ce mardi 9 juin à Paris.

Après les manifestations de ce week-end organisées partout en France et le rassemblement tenu la semaine dernière autour du parvis du tribunal de Paris à la mémoire d'Adama Traoré, l'association entend elle aussi dénoncer les violences dont sont accusées les forces de l'ordre et plus largement toute forme de racisme.

Invité dimanche sur franceinfo, Dominique Sopo a précisé que ce rassemblement doit se tenir, mardi 9 juin, à 18 h sur la place de la République.

«Emmanuel Macron doit s'exprimer»

Le président de SOS Racisme a par ailleurs exhorté Emmanuel Macron ainsi qu'Edouard Philippe à s'emparer de la question des violences policières en s'exprimant sur le sujet.

Racisme dans la police : "Le Premier ministre et le chef de l'Etat doivent nous dire comment ils comptent régler ces problèmes dans la police", demande SOS Racismehttps://t.co/6MQLMAwNZG pic.twitter.com/VvdiXnMR7c — franceinfo (@franceinfo) June 7, 2020

«Le Premier ministre et le chef de l'Etat doivent s'exprimer et doivent nous dire comment ils comptent régler ces problèmes dans la police et que l'on cesse d'avoir un ministre de l'Intérieur (Christophe Castaner, NDLR) qui nous explique quasiment tous les jours qu'il n'y a aucun problème et qu'on est face à des cas de dérives individuelles», a-t-il estimé.

Si le président de la République n'a pas encore pris officiellement la parole, des informations de presse indiquaient toutefois, lundi 8 juin, qu'Emmanuel Macron aurait consulté plusieurs interlocuteurs sur cet épineux dossier.

D'après le Parisien, le chef de l'Etat aurait ainsi passé le week-end à discuter avec des élus, associatifs, ou encore des acteurs de la société civile au sujet des manifestations antiracistes survenues cette semaine en France, mais aussi partout dans le monde.

D'ailleurs, dans l'attente d'une éventuelle prise de parole présidentielle, SOS Racisme entend également, par son rassemblement, rendre hommage à George Floyd, cet Afro-américain de 46 ans, décédé deux semaines plus tôt sous le genou d'un policier blanc à Minneapolis, aux États-Unis.

Dominique Sopo appelle ainsi à observer pour l'occasion 8 minutes 46 secondes de silence, le temps de l'agonie de George Floyd.