Besançon : deux candidats LREM appellent à voter contre leur liste pour soutenir Les Républicains

Un choix surprenant. Après avoir fait campagne pour le candidat LREM à Besançon, deux de ses colistiers en positions non éligibles ont finalement décidé de soutenir Les Républicains.

Florian Maillot et Lucas Petit ont annoncé la nouvelle par communiqué ce 9 juin, près de 3 mois après l'arrivée à la troisième position d'Eric Alauzet (LREM). Pour justifier leur choix, les deux jeunes hommes (respectivement 27 et 21 ans) s'appuient sur le programme de Ludovic Fagaut (LR) en matière d'écologie et le «risque de voir l'extrême gauche remporter notre ville», rapporte Libération.

Anne Vignot, qui dirige la liste d'union de la gauche PS, PCF, EE-LV et Génération.s est ainsi arrivé en tête au premier tour le 15 mars dernier avec 31,2%. Interrogé par le quotidien national, Eric Alauzet ne semble pas particulièrement ému de ce départ : «Ils ont été déçus, amers, de ne pas être en position éligible sur ma liste. On ne les a jamais vus de la campagne et, s’ils n’étaient pas en position éligible, c’est aussi parce qu’on ne les avait pas beaucoup vus avant».

L'affaire a tourné au règlement de comptes, puisque le référent des Jeunes avec Macron dans le Doubs a accusé LR d'avoir débauché les deux hommes en échange d'une position plus intéressante lors de prochaines élections départementales. «J’ai découvert cette annonce dans la presse ce matin. A aucun moment je n’ai rencontré ces deux marcheurs. On parle de débauchage ? Mais quelle honte !», a répondu Ludovic Fagaut. Qu'on se le dise, la politique est bel et bien de retour.