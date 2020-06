Insultes, violences... des vidéos filmées par des adolescents pour prouver la répression dont ils sont victimes

La preuve d'un racisme systémique dans le 12e arrondissement de Paris ? Le Défenseur des droits Jacques Toubon a récemment remis un rapport à la justice sur cette affaire, que des vidéos sont venues appuyer le 8 juin.

Entre 2013 et 2015, des adolescents et jeunes adultes auraient été la cible de la police lors de contrôles d'identité répétés. Ils ont d'ailleurs déposé plainte en 2015 pour les violences subies. En 2019, une procédure civile avait été lancée contre l'Etat. Dans les vidéos publiées par France 3, on y voit certaines interpellations et contrôles, pendant lesquels des agents insultent ou font preuve d'une violence excessive.

Mais plus que le comportement de certains policiers, c'est la hiérarchie et le fonctionnement général qui sont mis en cause par le Défenseurs des droits. Celui-ci assure que les agents agissaient sur ordre de leurs supérieurs. Ces derniers auraient demandé de contrôler ces jeunes en particulier, considérés comme «indésirables» dans les fichiers. Une stratégie qualifiée de «discrimination systémique» par Jacques Toubon.

Parmi les violences qui sont décrites, mais qui ne sont pas présentent dans les vidéos, les adolescents parlent notamment d'agressions sexuelles et d'insultes racistes. Ce dossier ressort dans l'actualité alors que les brutalités policières sont au centre de l'actualité. En France, dans le sillage des Etats-Unis, des manifestations pour lutter contre celles-ci sont organiser ces derniers jours. Christophe Castaner a assuré qu'il y avait une «tolérance zéro» concernant le racisme dans les rangs de la police. Il a par ailleurs annoncé une réforme «en profondeur des inspections du ministère de l'Intérieur.