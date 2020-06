La tour Eiffel va rouvrir au public le 25 juin

Fermée depuis le 13 mars en raison du coronavirus, la tour Eiffel devrait de nouveau accueillir des visiteurs à compter du jeudi 25 juin, a annoncé la société chargée de la gestion du monument ce mardi 9 juin.

«Un ensemble de mesures est mis en place afin de garantir un parcours de visite en toute sécurité parmi lesquelles : achat en ligne recommandé, port du masque obligatoire, déploiement d'une signalétique importante et spécifique, nombre de visiteurs limité dans les étages et sur le parvis, nettoyage et désinfection quotidiens des espaces publics, etc.», précise la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) dans un communiqué.

En raison de ces consignes, l'ascencion de la Dame de fer se fera donc par les escaliers jusqu'au 2e étage, «dans un premier temps». Le public montera donc par l'escalier Est et redescendra par l'Ouest, «afin d'éviter que les flux ne se croisent».

Si la situation sanitaire évolue favorablement, les ascenseurs devraient être «très rapidement» remis en service, souligne la SETE, «tout en instaurant des jauges de visiteurs réduites à l'intérieur des cabines».

Le sommet encore fermé

Enfin, le sommet de la tour Eiffel, lui, restera fermé. En cause : la trop petite taille des ascenseurs entre les 2e et 3e étages. «Il accueillera à nouveau du public dans le courant de l'été», veut croire la société d'exploitation.

«Nous sommes impatients que la Tour accueille à nouveau ses visiteurs dans le respect bien entendu des gestes barrières et des normes sanitaires en vigueur», se réjouit Patrick Branco Ruivo, directeur général de la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE).

