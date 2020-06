Consultation sur l'hôpital de demain : voici vos propositions les plus plébiscitées

Lancée le 14 mai dernier par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) sur la plate-forme Make.org, la consultation citoyenne baptisée «Notre hôpital demain», dont CNEWS est partenaire, bat son plein. Pas moins de 140 propositions ont déjà été émises par les lecteurs de CNEWS, dont certaines sortent du lot.

L'idée la plus plébiscitée jusque-là est la «revalorisation de la paie du personnel soignant». Une suggestion, émise par Isabelle, que l'on retrouve plusieurs fois, sous d'autres appellations, dans la suite du top 20 des propositions préférées des internautes de CNEWS («revaloriser tout de suite les salaires des personnels soignants des hôpitaux et Ehpad», «que les salaires des aides-soignantes soient aussi revus à la hausse», «revaloriser le salaire des infirmières»...).

Le gouvernement semble avoir entendu cette demande, réclamée de longue date par le personnel soignant, le ministre de la Santé Olivier Véran ayant annoncé mi-mai dans un entretien au JDD «travailler sur une augmentation [des salaires], au-delà des primes».

Sur les deuxième et troisième marches du podium, on retrouve deux propositions quasiment similaires, portant sur la gestion de l'hôpital. D'un côté, la volonté que «l'hôpital redevienne un lieu public en comprenant que, comme une école ne peut l'être, il ne doit pas devenir rentable» (Steven) et, de l'autre, la suppression de «toute notion de profit, les patients ne doivent pas être des clients» (Catherine).

Près de 7.000 participants

Complètent le top 5 des propositions plébiscitées par les lecteurs de CNEWS celle de Valérie, appelant «à donner du temps aux soignants» et celle de Céline, demandant à «simplifier les procédures et diminuer les strates décisionnelles pour accélérer les réponses aux patients».

Parmi les autres idées les plus soutenues se retrouvent pêle-mêle la relocalisation de «nos productions de médicaments et fournitures médicales», la réorganisation des urgences en créant notamment des urgences gériatriques et psychiatriques, «une meilleure coordination entre les praticiens en ville et les hôpitaux» ou encore la hausse des effectifs en Ehpad.

Vous avez été jusque-là près de 7.000 à participer via notre site à cette grande consultation, qui doit déboucher sur un avis que le CESE rendra au gouvernement, pour un total de 32.000 votes. A partir de ce mercredi 10 juin, celle-ci entre dans une nouvelle phase. Il n'est désormais plus possible de soumettre ses propres propositions, mais seulement de voter pour les suggestions déjà émises, afin de faire ressortir d'ici au 24 juin, date de la fin de la consultation, les propositions les plus représentatives des Français.