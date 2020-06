Un sans-papier régularisé après avoir sauvé une femme d'une agression

«C'est un rêve». La préfecture de Seine-et-Marne a décidé de régulariser la situation d’un Algérien sans-papier de 49 ans, après que celui-ci a secouru une jeune femme victime d'une tentative de viol dans le bois de la Montagne, à Chelles.

Pour saluer son geste de bravoure, Thierry Coudert, préfet du département, lui a accordé «à titre exceptionnel un titre de séjour vie privée familiale», est-il indiqué dans un communiqué publié ce mardi 9 juin.

Sa femme et leurs quatre enfants bénéficieront également de ce titre de séjour. «C'est un rêve et en plus ça tombe le jour de mon anniversaire !», a déclaré auprès du Parisien Abderrahim Aissaoui, arrivé en France en février 2019 et hébergé par le 115 dans un hôtel de la ville.

l'agresseur mis en examen

Les faits se sont produits le 30 mai dernier, aux alentours de 21 heures. Ce soir-là, alors qu’il se promenait avec ses enfants, il a été alerté par les cris d’une jeune femme.

Le quadragénaire s’est alors précipité à son secours et a réussi à mettre en fuite l’agresseur, qui était armé «d’un long couteau», précise la Préfecture. Abderrahim Aissaoui est ensuite resté auprès de la victime, âgée de 22 ans, en attendant l’arrivée de la police.

Le suspect a été interpellé quelques heures plus tard puis mis en examen pour tentative de viol avec arme, précise le quotidien régional.

«il le mérite vraiment !»

«Je suis absolument ravie pour lui, il le mérite vraiment ! C'est quelqu'un de très humble. Alors qu'il m'a sauvé la vie, il m'a dit que c'était moi qui lui avais sauvé la vie. (…) Je suis très agréablement surprise que la préfecture ait réagi si vite pour récompenser cet acte citoyen», a confié la victime.

Couturier de profession, Abderrahim Aissaoui, qui a confectionné des dizaines de masques en tissu durant le confinement à titre bénévole, espère désormais trouver un travail très rapidement.

Retrouvez toute l'actualité société ICI.