Intempéries : 7 départements toujours en vigilance orange

L’Ardèche, le Gard, la Haute-Loire, la Lozère et le Puy-de-Dôme (orages et pluie-inondation), ainsi que la Loire et l'Aveyron (pluie-inondation, orages et crues) étaient toujours placés vendredi soir en vigilance orange.

Météo France redoue un «un épisode pluvio-orageux sur le Massif Central, nécessitant un suivi du fait des cumuls forts de précipitations attendus.»

Samedi, le temps restera très instable sur l'ensemble du pays.

De la Basse-Normandie, la Bretagne, les Pays-de-la-Loire et Poitou-Charentes jusqu'à la Gironde, les averses orageuses pourront démarrer dès le matin. Elles toucheront dans l'après-midi, le Limousin et la partie ouest du Centre-Val-de-Loire.

En Languedoc et PACA, en Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à la Lorraine, l'instabilité résiduelle de la nuit donnera encore, en matinée, des ondées accompagnées localement de coups de tonnerre. L'après-midi, les précipitations orageuses prendront de l'ampleur sur les Cévennes et en PACA. Les massifs alpin et pyrénéen, seront aussi impactés, particulièrement le sud des Alpes.

En Méditerranée, le temps restera très orageux, touchant la Corse, le Var et les Alpes Maritimes, jusqu'au soir. Dans ces régions, les pluies orageuses seront localement fortes avec de la grêle et de fortes rafales de vent par endroits.

Ailleurs, les ondées seront moins fréquentes et plus isolées dans un ciel variable, avec alternance d'éclaircies et de passages nuageux.Le vent de sud à sud-ouest sera sensible sur la moitié ouest du pays, avec quelques rafales à 50/70 km/h, le matin, sur le littoral aquitain.

