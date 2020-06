Intempéries : 9 départements en alerte orange pluie-inondation

Ce vendredi 12 juin, 9 départements, en Bretagne et dans le Massif Central, sont placés en alerte orange «pluie-inondation» par Météo France.

Le Finistère et les Côtes-d'Armor sont en vigilance orange en raison d'un épisode «pluvieux temporairement intense». Selon l'organisme de météorologie, les «cumuls de pluies en 24 heures» correspondront «aux cumuls mensuels moyens pour un mois de juin».

Dans le Massif Central, le Cantal, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, l'Ardèche, la Lozère, le Gard et l'Aveyron sont concernés par la vigilance orange pour un épisode pluvio-orageux. «La dégradation pluvio-orageuse s'est installée cette nuit sur le Languedoc et le sud du Massif Central. On attend sur l'épisode des cumuls en 24 heures de l'ordre de 50 à 80 mm et entre 70 et 100 mm localement 120 mm sur les zones les plus exposées. Sur le relief des Cévennes on attend généralement 150 à 250 mm, voire 250 à 350 mm ponctuellement», relève Météo France dans son bulletin de 6h.

Fortes rafales de vent

Les orages devraient se renforcer au cours de la journée avant de s'affaiblir dans la soirée.

Météo France souligne par ailleurs que «sur les hauteurs», de fortes rafales de vent pouvant atteindre 90 à 110 km/h, sont attendues.

