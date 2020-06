Trois salons virtuels Studyrama pour s’orienter à la rentrée

Selon un sondage Ifop, 25% des élèves de terminale confessent que la crise sanitaire actuelle a eu un impact sur le choix de leur filière l’année prochaine.

Dans un contexte compliqué, où certains lycéens et étudiants n’ont pas encore eu l’opportunité de s’inscrire dans une école ou encore d’obtenir toutes les réponses à leurs questions, Studyrama propose samedi 13 juin de 10h à 17h trois salons virtuels d’orientation pour la région Rhône-Alpes : Sup’ Alternance, le salon des Formations du Numérique et le salon de la Poursuite d’Études et Masters.

Les jeunes en recherche d’une formation de Bac à Bac+5, d’une spécialisation ou d’une réorientation pourront directement échanger avec les exposants en quelques clics : en visio, appel ou chat. Il sera également possible d’assister aux visioconférences animées par les établissements et de poser des questions en live. Sur le salon Sup’Alternance, plus de 300 postes et 200 formations seront proposées par les IUT, lycées, CFA et les écoles dans de nombreux domaines tels que l’art, la santé, l’informatique, les sciences, la communication, etc.

Une multitude de formations courtes et longues seront quant à elles présentées sur le salon des Formations Numériques. Elles permettront notamment d’accéder aux métiers de webmaster, chef de projet web, community manager, ou encore programmateur technicien. Avec plus de 200 formations allant de la licence pro jusqu’au master, en initial ou en alternance, le salon de la Poursuite d’Études et Masters est le rendez-vous incontournable pour bien préparer la suite de son cursus après un bac+2/3/4.

Pendant la tenue de ces trois salons, de nombreuses conférences animées par des spécialistes seront disponibles sur la plateforme. Les jeunes pourront en outre télécharger les brochures des établissements et des formations plébiscitées.

Information et inscription gratuite sur Studyrama.com