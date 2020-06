Vidéo : le serveur d’un bar de Biarritz se moque d’un SDF, Twitter s’enflamme

Suite à la publication, sur les réseaux sociaux, d'une vidéo où l'on voit le serveur d'un bar-restaurant de Biarritz se moquer d'un SDF dans la rue, des internautes ont réagi et appelé au boycott de l'établissement.

Sur la vidéo, publiée sur le compte Instagram du bar, M. Martinez, fils du gérant et serveur, et un ami, filment, depuis leur voiture, un SDF poussant son chariot. Ce dernier est invectivé par un des deux hommes à travers la fenêtre ouverte de la voiture : «Oh ! Beau gosse, sympa ton 4x4 !», lance-t-il, juste avant de pouffer de rire avec son ami. Sur la publication, l'homme a ajouté trois smileys qui pleurent de rire.

Face à ces propos humiliants, des internautes ont appelé au boycott de l’établissement. Les commentaires négatifs sur Tripadvisor ont été tellement nombreux que le site collaboratif de notation a publié le message suivant : «En raison d'un événement récent exposé dans les médias ayant suscité de nombreux envois d'avis qui ne décrivaient pas une expérience directe avec cet établissement, nous avons suspendu la publication de nouveaux avis sur cette page».

« Il s'agit là de rendre un peu justice »



De plus, une cagnotte solidaire a été lancée sur Leetchi afin de venir en aide au sans-abri. Les créateurs de la cagnotte sont un groupe d’amis, âgés entre 22 et 24 ans. Ils ont expliqué l'avoir créée pour «aider le sans-abri à hauteur de ce que chacun veut et peut. Il s'agit là de rendre un peu justice face à des actes odieux envers les plus démunis». Ils espèrent également retrouver ce SDF aperçu selon eux sur la commune de Saint-Jean-de-Luz.

Les jeunes souhaitent contacter les services sociaux et le CCAS (centre communal d’action sociale) pour les aider dans leurs recherches. «L’argent sera évidemment remis en main propre à cette personne sans abri […] Si malheureusement nous n’arrivons pas à retrouver ce monsieur, l’argent sera remis à une association locale», ont-ils indiqué sur leur cagnotte, qui a déjà atteint près de 1.000 euros. «Nous ne sommes pas là pour faire justice nous-mêmes et punir la personne qui s’est moquée de ce monsieur, mais pour faire preuve de solidarité. Et prouver que la générosité face aux plus démunis est présente», ont-ils ajouté.

Pour l'heure, bien que contacté par le site Mediabask, le patron du bar n'a pas répondu.

