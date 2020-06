Sibeth Ndiaye veut rouvrir «de manière apaisée» le débat sur les statistiques ethniques

Dans une tribune publiée ce samedi 13 juin dans Le Monde, Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, a suggéré de rouvrir «de manière apaisée et constructive le débat autour des statistiques ethniques».

Contrairement aux pays anglo-saxons, la France «interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci». Mais tandis que les manifestations contre le racisme et les violences policières se multiplient, Sibeth Ndiaye a développé ses pistes de réflexion dans les colonnes du Monde.

Nous ne devons pas renoncer à notre projet universaliste et républicain, sous peine de donner raison à ceux qui en détournent le sens et en exploitent sans vergogne les faiblesses. Via @lemondefr https://t.co/gdfGqEnboM

— Sibeth Ndiaye (@SibethNdiaye) June 13, 2020