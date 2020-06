Une plaque rendant hommage aux soldats nord-africains vandalisée à Paris

Dans le 12e arrondissement de Paris, une plaque commémorative à la mémoire «des Français et des Nord-Africains tombés dans le quartier des Quinze-Vingts» pendant la libération de Paris en 1944 a été vandalisée.

C'est une utilisatrice de Twitter se décrivant comme une «apprentie historienne» qui a posté une photo de la plaque située avenue de Daumesnil sur le réseau social, ce vendredi 12 juin. La mention «Nord-Africains» avait été barrée.

La mairie de Paris indique avoir "immédiatement envoyé du personnel" pour la restaurer https://t.co/BunCKN0R4U — Romain Herreros (@Romain_Herreros) June 13, 2020

Contactée par le HuffPost, la mairie de Paris a indiqué avoir «immédiatement envoyé du personnel» pour restaurer la plaque. «Et si ce n'est pas possible, on installera un revêtement par-dessus avant de la changer complètement», a précisé la même source, qui regrette un acte «intolérable, en contradiction avec les valeurs de Paris et des Parisiens».

La mairie de Paris a ajouté que ce genre d'acte de vandalisme restait «plutôt rare». Elle n'écarte pas l'hypothèse d'une dégradation en réaction aux manifestations contre le racisme et les violences policières.