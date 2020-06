Vaste trafic de drogue dans la Drôme : 12 personnes mises en examen

A la tête de ce réseau, il y avait un clan familial : un suspect de 23 ans, sa soeur et leur mère.

Ils pouvaient écouler au moins 10 kg d'héroïne et de cocaïne par mois (soit l'équivalent de 100 000 euros). Le jeune homme gérait les affaires comme une véritable entreprise avec un service de livraison via centrale d'appels et deux points de vente physiques, dans la maison familiale de Malissard (Drôme) et dans la Cité Fontbarlettes à Valence.

Certains clients pouvaient faire 200 à 300 km pour venir s'approvisionner en cocaïne et en héroïne. Ainsi, la drogue était écoulée jusqu'en Ardèche, en Isère, dans le Gard, le Vaucluse et les Hautes-Alpes. Sur une information, les gendarmes de la compagnie de gendarmerie de Crest commencent à enquêter en janvier 2019 sur des transactions suspectes dans la petite commune de Malissard. La surveillance va permettre de matérialiser les échanges et d'identifier les différents participants présumés au trafic : des nourrices pour cacher l'argent et la drogue, une dizaine de livreurs, et même un «responsable qualité» chargé de goûter et couper les substances illicites.

Le 9 juin dernier, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en octobre par le Parquet de Valence, une opération est menée par 130 gendarmes, 5 équipes cynophiles et des unités d'intervention. Treize personnes sont arrêtées. Les enquêteurs saisissent 140 000 euros en espèces, 6 kg d'héroïne, 200 grammes de cocaïne, 2 armes de poing et un fusil à pompe mais aussi 5 véhicules et des produits de luxe.

«L'héroïne destructure et deshumanise, elle fait de gros dégâts sur les consommateurs», explique à CNEWS une source proche du dossier. «On enregistre 10 à 12 overdose par an dans ce secteur, donc il s'agit là d'un gros trafic que les forces de l'ordre ont démantelé».

Douze des mis en cause ont été mis en examen, dont la tête de réseau, sa mère, sa soeur et un oncle pour trafic de stupéfiants. Le suspect principal était recherché par la justice car il avait une peine de 15 mois de prison à exécuter. Selon nos informations, le délinquant évoluait dans le milieu du banditisme. Dans le cadre d'une affaire de stupéfiants, il avait été enlevé et séquestré en décembre 2019, et libéré contre une rançon de 50 000 euros payée par sa famille.

Les investigations se poursuivent pour remonter la ou les voies d'approvisionnement du clan et determiner où allaient les recettes.