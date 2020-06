Acrobate94 : qui est l’homme qui a décroché la banderole de génération identitaire ?

Il n’a pas froid aux yeux. Lors de la manifestation antiraciste et contre les violences policières organisée ce samedi 13 juin à Paris, un individu, surnommé Acrobate94, est monté sur le toit d’un immeuble pour décrocher une banderole «White Lives Matter» déployée par le mouvement d'extrême-droite Génération identitaire.

Sous le regard ébahi et reconnaissant de la foule, il a escaladé la façade du bâtiment haussmannien à mains nues, visiblement peu effrayé par le vide et avec une facilité déconcertante. Et pour cause. Ce youtubeur de 28 ans, qui se filme régulièrement dans des conditions insolites, est habitué aux ascensions vertigineuses et aux sensations fortes.

Originaire du Val-de-Marne, l’athlète, qui cumule 386.000 abonnés sur sa chaîne Youtube et 885.000 sur Instagram, est passionné de sports extrêmes depuis son plus jeune âge.

Il est aussi à l’aise avec des rollers, des patins à glace, qu’au guidon d’un quad, d'un jet ski, d’un scotter, ou d’une moto cross, son domaine de prédilection, comme en témoignent ses vidéos et photos postées sur les réseaux sociaux, sur lesquelles on peut notamment le voir réaliser d’incroyables wheelings (roue arrière).

Cet amateur d'adrénaline et d'acrobaties à l’énergie débordante a développé son sens de l’équilibre durant sa jeunesse en travaillant quelques années dans un cirque, rapporte le site Deter.

Agile sur la terre ferme, il est aussi réputé pour ses exploits dans les airs. Alors qu’il était en voyage au Portugal, il a par exemple effectué un saut à l’élastique du haut d’une grue.

En 2017, il avait fait parler de lui dans les médias en pénétrant illégalement dans un train de marchandises de la SNCF. Ne sachant pas comment démarrer l'engin, il s’était contenté de répondre à un appel et d’actionner le klaxon. Une aventure qu'il avait partagé en direct sur son compte Snapchat.

Retrouvez toute l'actualité réseaux sociaux ICI.