Covid-19 : les manifestations peuvent-elles provoquer un rebond de l’épidémie ?

Si le recul de l’épidémie se poursuit en France, le virus circule toujours. Dans ce contexte sanitaire, faut-il craindre une accélération de la propagation du coronavirus avec les manifestations contre le racisme et les violences policières, organisées dans plusieurs grandes villes ?

Le 2 juin dernier, soit trois semaines après la levée du confinement, le comité Adama, jeune homme noir mort en juillet 2016 après son interpellation par des gendarmes en région parisienne, avait mobilisé 20.000 personnes devant le tribunal judiciaire de Paris.

Depuis, dans toutes les grandes villes de l'Hexagone, des milliers de manifestants sont descendues dans la rue pour dénoncer les violences policières, en dépit de l'interdiction alors en vigueur. A Paris, au moins 15.000 personnes ont défilé ce samedi 13 juin.

Autant de rassemblements, durant lesquels la distanciation physique ne peut être garantie, et le port du masque pas toujours respecté.

«un facteur de risque important»

Or, le contact étroit avec une personne malade est le principal mode de transmission de la maladie. Le virus est ensuite transmis à la personne saine quand elle porte ses mains à la bouche.

«Il suffit que quelqu'un parmi les manifestants soit malade et qu'il soit en contact rapproché avec d'autres personnes», pour qu’une contamination ait lieu, a expliqué auprès de France Info, Yazdan Yazdanpanah, le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat, à Paris.

Pour ce dernier, ces manifestations représentent «un facteur de risque important pour la transmission du coronavirus». «C'est un endroit qui peut être très propice à la genèse d'un cluster», alerte-t-il.

l'utilisation de gaz lacrymogènes

Sans compter que les gens crient des slogans et chantent fort. Et ce sont précisément les moments où l’on projette le plus de gouttelettes de salive, potentiellement contaminées par le virus. Ces sécrétions invisibles sont ensuite inhalées par la personne saine, et déclenchent la maladie.

Outre la proximité, le risque de contamination augmente via l'utilisation de gaz lacrymogènes, dont la police a notamment fait usage ce samedi à Paris après avoir reçu quelques projectiles, alors que le cortège était bloqué depuis trois heures à son point de départ. En effet, une fois inhalé, il irrite les voies respiratoires, déclenchant de violentes quintes de toux, durant lesquelles des postillons sont alors expulsés.

Pour l'heure, il est difficile de connaître précisément l’impact des manifestations dans la propagation du virus, mais aux Etats-Unis, où la mobilisation ne faiblit pas à la suite de la mort de George Floyd, cet Afro-américain de 46 ans décédé le 25 mai dernier lors de son interpellation à Minneapolis, plusieurs cas de coronavirus ont été déclarés.

A Washington, des réservistes de la Garde nationale, pourtant masqués et protégés par des visières, ont notamment été testés positifs au Covid-19 après avoir été déployés face aux manifestants. Dans le Nebraska, deux Gardes nationaux ont également contracté la maladie après avoir été mobilisés lors des manifestations.

