Déconfinement : les principales réactions au discours d'Emmanuel Macron

Les personnalités politiques ont été nombreuses à commenter sur les réseaux sociaux l'allocution d'Emmanuel Macron, ce dimanche 14 juin. Voici les principales réactions.

Jean-Luc Mélenchon, chef de file des Insoumis, a publié un message sur Twitter. «Il est candidat à quelque chose ? Il y a une élection ? Pourquoi récite-t-il ce programme qu'il a contredit jusqu’à ce jour ? Pluie de truismes, de mots volés et de poncifs. #Macron saoule. Et il nous annonce qu'il nous dira la suite en juillet. Un feuilleton bavard continue», écrit-il.

Pluie de truismes, de mots volés et de poncifs. #Macron saoule. Et il nous annonce qu'il nous dira la suite en juillet. Un feuilleton bavard continue. #Macron20H — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 14, 2020

De son côté, Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR, a déclaré : «Début surréaliste, E Macron est content de la gestion de la crise. Il oublie que notre pays va accuser une mortalité par millions d’habitants très élevée et l’une des récessions économiques les plus violentes au monde avec en prime un État de droit mis entre parenthèse...»

Debut surréaliste, E Macron est content de la gestion de la crise. Il oublie que notre pays va accuser une mortalité par millions d’habitants très élevée et l’une des récessions économiques les plus violentes au monde avec en prime un État de droit mis entre parenthèse... — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) June 14, 2020

«Le président Macron verdit son discours, nous attendons les actes. Il parle de social nous attendons plus que des mots. Il parle de l'unité Républicaine mais ne propose rien contre les discriminations», a affirmé Julien Bayou, secrétaire national d'EELV.

Le président #Macron verdit son discours, nous attendons les actes. Il parle de social nous attendons plus que des mots. Il parle de l'unité Républicaine mais ne propose rien contre les discriminations.#macron20h — Julien Bayou (@julienbayou) June 14, 2020

Eric Woerth, député de l'Oise a lui aussi réagi sur le réseau social. «Bonne intervention et bonnes intentions dont on peut partager beaucoup d'objectifs, déjà proposés... Il va falloir passer des idées générales à la concrétisation courageuse, fin du chômage partiel, écoles obligatoires, décentralisation et déconcentration, égalité des chances...», a-t-il écrit.

Bonne intervention et bonnes intentions dont on peut partager beaucoup d’objectifs , déjà proposés.. il va falloir passer des idées générales à la concrétisation courageuse, fin du chômage partiel, écoles obligatoires, décentralisation et déconcentration, égalité des chances.. — Eric Woerth (@ericwoerth) June 14, 2020

Enfin, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, affirme qu'Emmanuel Macron «devait se réinventer, c'est raté». «Nous ne voulons pas d'un Président qui se regarde dans un miroir mais qui regarde l'avenir. Où est le plan de rebond attendu ? Les réponses de la jeunesse ? Les mutations engagées ? On ne peut pas être en retard d'une crise à chaque fois !», a-t-il ajouté.

#Macron devait se « réinventer », c’est raté. Nous ne voulons pas d’un Président qui se regarde dans un miroir mais qui regarde l’avenir. Où est le plan de rebond attendu? Les réponses à la jeunesse? Les mutations engagées? On ne peut pas être en retard d’une crise à chaque fois! — Olivier Faure (@faureolivier) June 14, 2020

Retrouvez toute l'actualité politique ICI