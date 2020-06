Elle oublie des pommes de terre pendant le confinement, voici ce qu'elle découvre

En rentrant chez elle après avoir passé la période de confinement chez son conjoint, une étudiante domiciliée à Caen (Calvados) a eu la mauvaise surprise de découvrir que des germes de pommes de terre avaient envahi son studio.

Donna Porée, 22 ans, était loin d’imaginer qu’un sac de patates puisse faire autant de dégâts. En son absence, des géantes racines roses ont poussé contre son mur, trouant au passage les joints de son appartement de 22 mètres carré, comme en témoignent les photos postées ce vendredi 12 juin sur son compte Twitter.

Après 3 mois d’absence mes pommes de terre ont décidé de pousser sans limite jusqu’à faire des trous dans les joints pic.twitter.com/LBcKBNAhMK — (@donna9p) June 12, 2020

«Après 3 mois d’absence, mes pommes de terre ont décidé de pousser sans limites jusqu’à faire des trous dans les joints», a-t-elle écrit en légende.

Une découverte pour le moins insolite qui n’a pas manqué de faire réagir la Toile. A ce jour, sa publication a été retweetée plus de 57.000 fois et comptabilise environ 186.000 «J’aime».

«Avant de me rendre compte que c’était bien des germes de pommes de terre, j’ai été effrayée par la silhouette des longues tiges contre le mur. Je m’attendais à beaucoup de choses, mais sûrement pas à cette poussée effrayante.», a confié l'étudiante en communication au HuffPost.

«C’est après avoir allumé la lumière et donc avoir compris que ce n’était que des germes, que je me suis mise à rire de cette situation peu habituelle», a-t-elle poursuivi. Et elle n’est visiblement pas la seule à être tombée nez à nez avec ces drôles de tentacules.

Après sa publication, de nombreux internautes ont partagé à leur tour des clichés similaires, mais qui restent toutefois moins impressionnants.

«Ça m’est arrivé après 2 mois d’absence à mon appart», «On est ensemble», «J’ai eu la même histoire. Mais les miennes étaient moins envahissantes», peut-on notamment lire dans les commentaires.

on est ensemble mdrr pic.twitter.com/dhtNak7DeM — constance (@constancebourgt) June 12, 2020

J’ai eu la même histoire. Mais les miennes étaient moins... envahissantes pic.twitter.com/buqAUlVIeX — Thom (@ThomR928) June 12, 2020

Ça m’est arrivé après 2 mois d’absence à mon appart mdrrr.... pic.twitter.com/KwBbK0TFPF — カミユ (@meillac_) June 12, 2020

J'ai eu la même chose ptn pic.twitter.com/hhzMuTXTEO — Bruce Lee (@noel_florent) June 12, 2020

