Il braque un distributeur de pains, la boulangerie lui propose du travail

Victime d’une tentative de vol sur son distributeur de baguettes, une boulangerie de Châteaubriant (Loire-Atlantique) a diffusé sur les réseaux sociaux un message au délinquant, en lui proposant de venir travailler honnêtement plutôt que de recommencer.

«Pour te sortir du mauvais chemin dans lequel tu as l’air de t’être engouffré, nous te proposons du travail. Nous sommes à la recherche d’un jeune apprenti en boulangerie. Ça résoudra tes problèmes de «besoin de liquidités» car tu auras un salaire que tu auras gagné à la sueur de ton front et dont évidemment tu seras fier», a publié la boulangerie pâtisserie Aubinais sur Facebook.

Dans la nuit du 3 au 4 juin, son distributeur de baguettes avait été braqué, pour voler l’argent qui s’y trouvait. Aucune monnaie n’avait pu être subtilisée, mais l’appareil avait été rendu hors service.

La boulangerie explique qu’une caméra de surveillance a capté la scène, même si le voleur s’est caché sous une cagoule et portait même des gants. «Si jamais tu lis ce message tu peux te présenter pour le job et nous t'accueillerons avec tout le cœur que nous avons et toute la générosité qui nous caractérise», expliquent les commerçants. «Nous te transmettrons toutes les valeurs de respect de soi et des autres, de travail bien sûr, de satisfaction de la tâche accomplie et bien accomplie. Tu verras finalement ce n'est pas si difficile de se mettre au travail»,

Il n’est malheureusement pas sûr que le délinquant ait entendu le message…