Restaurants, sport, écoles... Ce qui change en Ile-de-France à partir de ce lundi

Passée de la «zone orange» à la «zone verte», l'Ile-de-France peut entamer un déconfinement plus important, et aligner ses mesures de sécurité sanitaire sur les autres régions du pays (à l'exception de Guyane et Mayotte). Dès ce 15 juin, des mesures seront mises en place, qui devraient rassurer certains corps de métier.

C'est notamment le cas des restaurateurs. Ces derniers peuvent désormais ouvrir leur salle, et plus uniquement leurs terrasses. S'ils doivent toujours respecter une certaine forme de distanciation physique, et que les clients doivent porter un masque jusqu'à leur table et dès qu'ils la quittent, cela donne la chance à certains de pouvoir retravailler «presque» normalement. Un petit soulagement alors que la crise du coronavirus met en danger un bon nombre de restaurateurs, obligés de mettre en pause leur activité pendant plusieurs mois.

En plus des restaurants, le 15 juin marque le retour des salles de spectacle et théâtres. Cependant, les conditions d'accueil du public restent difficiles, et représentent un véritable casse-tête pour les organisateurs. Il n'est donc pas certain de voir beaucoup de spectacles se produire immédiatement dans la capitale. Une grande partie des salles a pris la décision d'attendre septembre pour avoir une programmation complète et s'adapter à la régulation.

Des règles à imaginer

Si elles sont prêtes, les salles de sport et les piscines pourront ouvrir leurs portes ce lundi. Il est conseillé de se renseigner avant de se déplacer car toutes n'auront pas encore eu le temps d'adapter leur protocole sanitaire, et attendront potentiellement quelques jours avant d'accueillir le public. Des mesures telles que la réservation de créneau pour éviter un afflux trop important de sportifs pourraient d'ailleurs être mis en place. Côté sports collectifs, il faudra attendre le 22 juin pour une reprise.

Les visites en Ehpad sont autorisées, comme c'était le cas pour le reste de la France depuis quelques semaines déjà. Les enseignants, eux, doivent se préparer à accueillir l'ensemble des élèves le 22 juin dans les «règles de présences normales» dans les écoles et collèges, a assuré le président de la République. Le protocole pour rendre cela possible n'a pas été dévoilé pour le moment, mais devra être respecté à quelques jours des vacances estivales.