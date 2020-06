Vidéo : une Alsacienne parodie la Reine des neiges version confinement et dépasse le million de vues

Une artiste alsacienne a dépassé le million de vues sur Youtube avec la reprise d’une chanson tirée du film d’animation La Reine des Neiges. Dans celle-ci, elle a imaginé «le mondé d’après» le confinement.

Intitulée Le Renouveau et publiée le 5 mai, le morceau de Saori Jo est devenu viral sur Internet, a rapporté France 3 Grand Est.

Dans cette vidéo d’un peu plus de quatre minutes, elle a alerté sur la surconsommation lors du déconfinement. Un monde où «on aurait très vite oublié nos belles résolutions et où la priorité, pour la plupart d’entre nous, serait de se ruer dans les magasins et de consommer à la manière d’un toxicomane en manque», a confié l’artiste au média local.

«Au départ, c’était pour la blague, a confié Saori Jo. Avec le confinement j’avais fait quelques vidéos un peu fun pour ma communauté sur Facebook, du coup j’étais déjà dans une lancée humoristique».

Durant le confinement, l’Alsacienne, ambassadrice de la Wild Foundation France, avait déjà publié une autre chanson détournée de la Reine des neiges. Dans celle-ci, elle soutenait le personnel soignant et appelait les personnes à respecter les mesures restrictives.