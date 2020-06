Voici pourquoi le retour au lycée n'est pas obligatoire

Les crèches, les écoles et les collèges accueilleront de nouveau tous les élèves à partir du 22 juin, et ce «de manière obligatoire», a annoncé dimanche le président Emmanuel Macron lors de son allocution, sans évoquer le cas des lycées. Pourquoi ces derniers font-ils figure d’exception ?

Certains lycées d'enseignement général et technologique situés en «zone verte» et lycées professionnels en «zone orange» avaient déjà rouvert leurs portes dès le 2 juin dernier dans le cadre de la deuxième phase du déconfinement. Aujourd’hui, toute la France métropolitaine est passée au vert.

Pour autant, tous les lycéens ne sont pas obligés de reprendre le chemin des salles de classe. Et ce, pour plusieurs raisons. La première est d’ordre sanitaire. En effet, si des études ont montré que les enfants semblaient peu contaminés et contaminants, on ignore encore précisément si les jeunes adultes sont plus ou moins exposés au virus.

Pour expliquer cette différence de traitement entre les collèges et les lycées, Jean-Michel Blanquer a également évoqué au micro d’Europe 1 ce lundi 15 juin, des raisons «pédagogiques», sans donner plus de précisions.

Avant les dernières annonces du chef de l’Etat, les lycées généraux, sauf ceux situés dans des départements où le virus circulait toujours activement, avaient commencé à proposer des cours pour au moins un niveau d’enseignement, les secondes, les premières ou les terminales.

Désormais, les nouveaux établissements autorisés à rouvrir pourront suivre ce même mode de fonctionnement, ou prendre leurs propres initiatives, en évitant un trop grand brassage.

«Il y a encore une montée en puissance (…). Il y a une grande marge de manœuvre pour les proviseurs», a ajouté le ministre de l’Education.

«C'est un moment un peu particulier pour les lycées, où on peut faire beaucoup plus de personnalisation donc les élèves peuvent être accueillis, reçus, avoir des cours en petits groupes et donc les lycées prennent des initiatives en la matière», a-t-il détaillé.

Sans compter que l'année scolaire est déjà terminée pour certains, le mois de juin étant une période d'examen, contrairement aux collégiens et aux écoliers, qui devront être présents en classe jusqu'au 4 juillet.

