Les Français se sont moins inquiétés du coronavirus que de Zika ou du chikungunya

Une étude de l’Ecole des hautes études en santé publique réalisée dans les premières semaines du confinement met en évidence que l’inquiétude des Français par rapport au coronavirus n’a pas atteint celui des épidémies du chikungunya ou de Zika.

Si la perception de la gravité du virus venu de Chine s’est établi à un niveau légèrement supérieur aux autres (plus de 8 sur une échelle allant à 10), le niveau d’inquiétude (qui a dépassé 6 sur 10 fin mars), est lui cependant resté en-dessous de ceux relevés lors des précédentes épidémies de chikungunya, en 2015 en Guyane (plus de 7 sur 10) et 2006 à La Réunion (6,5) ; de Dengue, en 2018 à La Réunion (près de 7) ; ou de Zika, en 2016 en Guyane (plus de 6,5). A noter que pour ces épidémies, les personnes interrogées vivaient dans ces territoires ultra-marins.

Statistique intéressante, et qui explique peut-être leur niveau d’inquiétude modéré, les Français estimaient à 34% leur risque d’attraper la maladie, mais à 45% celles des autres personnes. L’optimisme était donc de rigueur, en s’appuyant sur une confiance en sa propre capacité à ne pas être vulnérable au virus, rapporte l’étude Coconel (pour Coronavirus et Confinement : Enquête Longitudinale).

En revanche, par rapport à la grippe saisonnière, avec laquelle il a souvent été comparé, notamment dans les premières semaines, le Covid-19 a été perçu comme bien plus contagieux (8,2 contre 6,7 pour la grippe) et entrainant des symptômes plus graves (8,2 contre 6,5).