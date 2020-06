Près d’un quart des Français refuseraient un vaccin contre le coronavirus

Interrogés durant le confinement par l’Ecole des hautes études en santé publique, 23% des Français ont indiqué qu’ils refuseraient de se faire vacciner si un traitement contre le coronavirus était découvert.

Dans le détail, l’étude Coconel (pour Coronavirus et Confinement : Enqueête Longitudinale) dévoile que sur ces 23%, 15% expliquent qu’ils refuseraient le vaccin car celui-ci serait élaboré dans l’urgence et donc trop dangereux. 6% se déclarent contre la vaccination en général et 2% estiment que «c’est inutile, le Covid-19 est de toute façon peu dangereux».

A noter également que les femmes (plus de 30%) et les jeunes (près de 40%) sont les moins favorables au vaccin, et que la classe sociale joue également. En effet, parmi les enquêtés déclarant les revenus les plus bas, 29% n’en voudraient pas, contre 16% des plus aisés.