Vidéo : la PS4 vendue 95 euros par le Lidl d'Orgeval provoque des scènes d'hystérie

A partir d'aujourd'hui, le magasin Lidl d'Orgeval (78) proposait la Playstation 4 à moins de 100 euros. Une promotion exceptionnelle qui a provoqué des affluences très importantes devant l'enseigne.

Et pour cause, la console de Sony, bientôt remplacée par la Playstation 5, est normalement vendue entre 250 et 300 euros. Cette réduction a donc fait beaucoup d'envieux. Résultat, un attroupement tendu s'est formé très tôt devant le magasin, avant même leur ouverture.

Devant le LIDL d'Orgeval, il y a des mecs qui campent depuis cette nuit en attendant l'ouverture pour la PS4 à 95euros, je suis mort pic.twitter.com/L6Lia0fJNd — . (@YanqiUXO) June 17, 2020

Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour essayer de maîtriser la foule.

Face à ces tensions, la vente a finalement été annulée.

Oh le menteur... Les #PS4 « reparties chez le fournisseur ». Pas de risque d’un camion soit reparti depuis ce matin pic.twitter.com/tpdvEmmxwd — Olivier Dauvers (@Dauvers70) June 17, 2020

Sur Twitter, Lidl a présenté ses excuses, expliquant que «les conditions de sécurité [n'étaient] pas réunies pour maintenir l'ouverture du supermarché» pour cette «opération spéciale de destockage».

Bonjour. De nombreuses vidéos circulent à propos de la vente de PS4 déstockées initialement prévue ce matin dans le cadre de l'ouverture du magasin d'Orgeval (78).



En effet, il s'agissait d'une opération spéciale de déstockage issue d'une ancienne vente d'Avril 2018 (1/3). — Lidl France (@lidlfrance) June 17, 2020

Ce n'est pas la première fois que Lidl provoque ce type de réactions. Des promotions exceptionnelles sur une célèbre marque de pâte à tartiner, ou encore l'arrivée d'un robot-cuiseur à bas prix avaient déjà entraîné des files d'attentes interminable et des tensions entre les clients.