Les Parisiens quittent-ils vraiment en masse la capitale ?

De nouvelles critiques ciblent la maire de Paris Anne Hidalgo sur «l'exil» supposé de nombreux Parisiens, qui quitteraient la capitale à cause des conditions de vie. Les études de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) permettent d'y voir plus clair.

Interrogée sur franceinfo ce jeudi 18 juin à propos des 60.000 habitants partis de la capitale depuis 2014, la candidate socialiste à a sa réelection a rétorqué : «Paris ne se vide pas, c'est une variation saisonnière qui avait commencé depuis 2011». «Ce n'est pas de l'exil, je réfute ce mot-là», a-t-elle insisté.

Selon les dernières données de l'Insee, des variations de population sont bien enregistrées, d'abord en dimunition de 1968 à 1999, puis à la hausse de 1999 à 2011, avant une nouvelle tendance à la baisse actuellement :

Signe de ces fluctuations que connaît la population de la capitale, Anne Hidalgo a évoqué «des prévisions de l'Insee montrant que ça va réaugmenter en 2024». Les projections de l'Institut évoquent en effet ce scénario, de manière plus ou moins marquée :

Face aux critiques sur le prix du logement, la maire sortante s'est défendue en assurant que Paris a «80 % de classes moyennes et populaires». Dans un article récent, en se basant sur la défintion de l'OCDE, Le Parisien a indiqué que la capitale compte 72 % de classes moyennes et populaires. Et d'après les statistiques de l'Insee, les parts des professions intermédiaires, des employés et des ouvriers sont en léger recul par rapport à 2011 :

Anne Hidalgo a également mis en cause «des phénomènes comme Airbnb», qui «sont venus prendre beaucoup de logements aux Parisiens sur le marché locatif». L'Insee met effectivement en lumière la baisse du nombre de résidences principales depuis 2011, transformées en résidences secondaires ou laissées vacantes :

Favorite pour sa réelection à la tête de la mairie de Paris, Anne Hidalgo est arrivée en tête au premier tour le 15 mars avec 29,3% des voix, devant la candidate Les Républicains Rachida Dati (22,7 %) et la candidate LREM Agnès Buzyn (17,3 %).

