Municipales : les procurations faites pour le 22 mars sont-elles toujours valables pour le 28 juin ?

A cause de la crise sanitaire, le second tour des élections municipales a été reporté, du 22 mars au 28 juin prochain. Mais les procurations qui avaient été faites pour le 22 mars sont-elles toujours valables ?

Tout électeur absent le jour d’un scrutin peut choisir quelqu’un pour aller voter à sa place, et lui fait alors une procuration. Ce tiers doit être inscrit sur les listes électorales de la même commune que l’électeur. L'électeur doit alors remplir un formulaire et le remettre en personne au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal. Pour les municipales de 2020, les procurations prévues pour le second tour le 22 mars restent valables pour le 28 juin.

Cependant, une procuration faite pour un an, et qui expire avant le 28 juin, ne pourra pas être acceptée pour le second tour, car elle n’aura pas formellement été établie pour ce scrutin.

Exceptionnellement pour le second tour de juin, un mandataire pourra porter les procurations de deux personnes, au lieu d'une seule en temps normal, afin de faciliter le vote des personnes les plus fragiles, qui ne peut pas se déplacer.

Si l’électeur ne peut pas se déplacer pour donner sa procuration, il peut aussi demander au commissariat d’envoyer un personnel de police pour venir chercher sa procuration directement à domicile.

