Municipales : puis-je voter si j’ai eu 18 ans entre le premier et le second tour ?

Les Français pourront se rendre aux urnes le dimanche 28 juin prochain, pour le second tour des élections municipales, qui avait été reporté à cause de la crise du coronavirus. Mais les jeunes qui auront fêté leurs 18 ans entre le premier et le second tour pourront-ils aller voter ?

La réponse est oui, mais sous certaines conditions. Chaque individu de nationalité française qui atteint l’âge de 18 ans est automatiquement inscrit sur les listes électorales, s'il a bien accompli ses démarches de recensement. À partir de 16 ans, les jeunes doivent effectuer leur recensement militaire afin d’être inscrit à la journée défense et citoyenneté (qui permet de pouvoir passer différents examens, comme le Baccalauréat ou le permis de conduire), et d’être inscrit d’office sur les listes électorales.

Dans cas de figure, si une personne a atteint l’âge de 18 ans entre le premier et le second tour, elle ne peut voter qu’au second tour. L’électeur inscrit sur les listes se voit alors remettre sa carte électorale. Elle peut être remise lors d’une cérémonie de citoyenneté, par voie postale directement au domicile de l’intéressé au plus tard trois jours avant l’élection, ou bien directement à la mairie, le jour même du scrutin.

Pour les personnes qui ne sont pas inscrites automatiquement sur les listes électorales, une demande d’inscription devait être formulée auprès de leur mairie avant le vendredi 7 février 2020 pour pouvoir voter aux élections municipales, sans quoi elles ne pourront pas participer au scrutin.

