Paris : les vélos en free-floating bientôt de retour

En attendant que les vélos rouges retirés par Jump fassent leur retour sous la bannière de Lime dans les prochaines semaines, Paris ne compte désormais plus de bicyclettes en free-floating. Une anomalie alors que ce moyen de déplacement n'a jamais eu autant la cote.

En l'espace de quelques jours seulement, les 5.000 deux-roues de Jump (filiale d'Uber) ont en effet presque tous été enlevés de la capitale, comme l'a fait remarquer lundi 15 juin Fluctuo, société spécialisée dans l'analyse des micro-mobilités :

Jump is removing its bikes from Paris.





Yesterday (June 14th), there were less than 220 bikes available vs 3,000 on June 5th pic.twitter.com/QlMY7dWRkO

— fluctuo (@fluctuo) June 15, 2020