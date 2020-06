Qu'est-ce que le vitiligo, la maladie dont souffre Édouard Philippe ?

Le Premier ministre Edouard Philippe a révélé, ce jeudi 18 juin, dans les colonnes de «Paris Match», que le blanchissement de sa barbe était dû à une maladie cutanée : le vitiligo.

Elle se caractérise par l’apparition de taches blanches sur la peau, plus ou moins étendues, et particulièrement situées sur le visage, les bras, les mains, et les pieds.

Cette dépigmentation est liée à la perte des mélanocytes, les cellules responsables de la couleur de la peau. Et dans certains cas, les poils qui poussent à l'intérieur de ces zones dépigmentées sont également blancs.

Il existe trois types de vitiligo : le vitiligo généralisé, qui se manifeste par des taches plus ou moins symétriques sur les deux parties corps, le vitiligo segmentaire, localisé sur un seul côté du corps, et le vitiligo universalis, qui s’étend rapidement sur tout le corps.

ni douloureux, ni dangereux

Quelle que soit la forme, il n’est pas contagieux, ni douloureux. Cette anomalie n’est pas non plus dangereuse pour la santé, elle est uniquement gênante sur le point esthétique.

De son côté, le premier Ministre a expliqué au cours de l'entretien qu'il ne comptait pas teindre sa barbe pour cacher la tache blanche apparue sur sa joue gauche, ni la raser.

A noter également que le vitiligo touche entre 1 % et 2 % de la population mondiale, quel que soit le sexe, le type ou la couleur de peau, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Il s'agit donc d'une maladie relativement fréquente.

Quelles sont les causes ?

Les causes sont en revanche assez mal connues. Plusieurs études montrent qu'elle est liée à des facteurs génétiques.

Une personne ayant un parent de premier degré souffrant de vitiligo, a 5 à 8% de risque de développer également la maladie, précise l’Inserm sur son site.

Le vitiligo peut également être associé à des maladies auto-immunes. Environ 15 à 20% des patients sont atteints en parallèle d’une maladie de la thyroïde (maladie de Basedow, Thyroïdite d’Hashimoto).

On sait aussi qu’un traumatisme émotionnel, ou un stress intense, peut favoriser l'apparition ou l'aggravation du vitiligo.

Retrouvez toute l'actualité santé ICI.