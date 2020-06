Un référendum sur les questions climatiques ? Emmanuel Macron est partant

Les Français pourraient bientôt être appelés à donner leur avis par référendum sur plusieurs mesures pour le climat issues de la Convention citoyenne, qui achève ses travaux ce week-end. Emmanuel Macron envisage sérieusement cette option, avance France Inter.

Trois ou quatre questions tirées des propositions seraient ainsi posées à la population.

L’une des plus importantes pour la présidence concerne l’obligation pour les propriétaires d’isoler thermiquement leur logement ou bâtiment, sous peine de ne plus pouvoir le vendre ou le louer. Le tout afin de limiter les déperditions d’énergie, et donc la consommation. Cela aurait aussi comme répercussion de stimuler le secteur du BTP grâce à ces travaux.

RTL parle également d’une proposition pour imposer un menu végétarien une fois par semaine dans toutes les cantines, d’une pour interdire les écrans lumineux de publicité, ou d’une autre pour arrêter de faire la promotion des 4x4 ou SUV.

Face à ces sujets, qui peuvent générer des réactions tendues parmi la population, un référendum aurait le mérite d’éviter le sentiment d’un passage en force. Mais il constituerait aussi le risque de voir toutes les questions être rejetées en bloc, non pas sur leur fond mais par pure opposition au chef de l’Etat.

Quoi qu’il en soit, ce sera aux membres de la Convention citoyenne de faire la demande de ce référendum. Emmanuel Macron aura ensuite à confirmer cette solution début juillet, lorsqu’il les rencontrera.

Retrouver toute l'actualité climatique ICI