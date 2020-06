Le rappeur Moha la Squale interpellé à Paris

Le rappeur Moha la Squale, a été interpellé dans le 18ème arrondissement de Paris, ce vendredi 19 juin, en milieu d'après-midi.

Dans une vidéo amateur diffusée sur Twitter, on peut voir le rappeur de 25 ans être arrêté par trois policiers. Il est maintenu au sol par les trois agents, dont l'un d'entre eux tente de lui enfiler des menottes.

Une femme assistant la scène, crie «Mais pourquoi vous faites ça ?», et tente de retenir un policier par le bras, qui lui donne un coup de pied pour l'écarter.

Des témoins, filmant la scène, présentent l'homme comme Moha la Squale, avant que lui-même ne confirme, en s'adressant à eux. «Ils m’ont enc... (...) Laissez-moi respirer. La Squale, on lâche rien. Regardez, ils m'ont pété, ils m'ont cassé le bras. J'ai essayé de me ve-squi (m'ésquiver en verlan, ndlr). Ils m'ont tué», interpelle le rappeur, la voix essoufflée, maintenu au sol. Le rappeur demande aux policiers d'ouvrir les menottes. «J'ai rien fait. Regardez, je passe pour un... C'est la Banane (le quartier du XXe arrondissement dont il est originaire, ndlr), on est des vrais», poursuit le rappeur, alors que la vidéo s'arrête.

Selon Le Parisien Moha La Squale a bien été arrêté dans le XVIIIe arrondissement, en vertu d'un mandat de recherche pour «refus d'obtempérer dans le cadre de son mandat de recherche», «violences sur agents de la force publique» et «rébellion». La jeune femme qui l'accompagnait a également été placée en garde à vue.

Selon le journaliste Taha Bouhafs, l'incident se serait produit à 15h23, rue Vincent Compoint. «L’artiste faisait l’objet d’une fiche de recherche depuis plusieurs semaines pour un refus d’obtempérer à Paris, alors qu’il circulait à scooter», précise le site d'actualités policières Actu17. Les faits se seraient produits pendant la période du confinement.

Salué par la critique pour son premier album «Bendero», Moha la Squale est l'une des révélations musicales de l'année 2019. Il a remporté un grand succès avec ses titres «Bienvenue à la Banane», «Luna» et «Bendero», dans lesquels ils raconte le quotidien de la rue et son passage en prison. Il s'est fait connaître du grand public avec sa nomination aux Victoires de la musique.