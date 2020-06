Météo : jusqu'à 35°C attendus la semaine prochaine

Le soleil en pleine forme pour le début de l'été. Après une période instable, marquée par de fréquentes averses et des orages, voire des températures plutôts basses pour un mois de juin dans plusieurs régions, celles-ci vont nettement remonter dans les jours qui viennent.

La dépression actuelle, baptisée Nadine par les prévisionnistes, va en effet s'éloigner à partir de ce vendredi 20 juin pour laisser sa place à un bel anticyclone des Açores.

Résultat : le mercure va commencer à monter en flèche dès ce week-end, pour atteindre des sommets en milieu de semaine prochaine.

«De l'air de plus en plus chaud en provenance du Maghreb et d'Espagne devrait gagner l'ensemble du territoire», précise Météo France, ajoutant «que le temps devrait généralement être sec et ensoleillé».

Ce week-end, une dorsale (axe de hautes pressions en altitude) se mettra progressivement en place favorisant un temps plus sec avec des T°C en hausse.



Cette dorsale pourrait perdurer une grande partie de la semaine prochaine.



https://t.co/J7wex3nWMH pic.twitter.com/jPzXUPSxs1 — Météo-France (@meteofrance) June 18, 2020

En termes de températures, après avoir oscillé durant le week-end et lundi entre 21°C au nord et 26°C au sud en journée, la différence se fera particulièrement sentir le mercredi 24 juin.

Un pic atteint mercredi

Ce jour-là, «la moyenne des températures pourrait être proche de 31°C sur la moitié nord et 32°C sur la moitié sud», précise l'institut de météorologie. A Paris, il devrait également faire 31°C. C'est de 4°C à 7°C de plus par rapport aux températures normales de saison.

Ailleurs, la barre des 30°C à l'ombre sera également franchie sur de nombreuses régions avec 31°C à Lille ou Strasbourg, et même 34°C à Lyon. La palme de la chaleur devrait néanmoins revenir à Toulouse, avec 35°C dans le ciel de la ville rose.

Et pour pouvoir trouver un peu de fraîcheur, c'est sur le littoral qu'il faudra aller. Sur la côte atlantique notamment, où le mercure devrait être plus doux, avec des températures généralement comprises entre 25 et 29°C au plus chaud. A voir donc, en pleine épidémie de coronavirus, comment les plages vont être occupées, voire prises d'assaut.

Pour le reste de la semaine, les prévisions demandent encore à être affinées. Mais les premières tendances orientent néanmoins et également plutôt pour un franc soleil, cela au moins jusqu'au vendredi 26 juin.

Le week-end suivant devrait toutefois être plus mitigé avec l'affaiblissement de l'anticyclone et l'arrivée d'un air plus instable venu de l'Atlantique. Concrètement, le temps pourrait ainsi bien tourner à l'orage.

Retrouvez toute l'actualité nationale ICI