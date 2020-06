14 juillet : à quoi va ressembler la cérémonie ?

En cette année 2020, le traditionnel défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées n'aura pas lieu. Une première depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. A cause de l'épidémie de coronavirus, il sera remplacé par une cérémonie place de la Concorde. Et pour cette fête nationale pas comme les autres, un hommage sera rendu aux militaires et soignants mobilisés pendant la crise sanitaire.

Une cérémonie restreinte

La cérémonie militaire imaginée pour remplacer le défilé durera environ une heure et se fera avec un nombre de personnes limité. «Un dispositif resserré ramené à 2.000 participants et environ 2.500 invités», a fait savoir la présidence française. L'événement sera en outre fermé au public, même si l'Elysée a fait savoir que «la situation pourrait être réévaluée d'ici au 14 juillet» en fonction des conditions sanitaires.

Mais le respect des précautions sanitaires en vigueur n'est pas le seul argument, puisque ce format réduit permet également «une certaine économie, en évitant un défilé dispendieux», fait-on valoir dans l'entourage du Gouverneur militaire de Paris, alors que la situation économique du pays est particulièrement fragile.

Les militaires de l'opération résilience mis en avant

Si le défilé aérien sera bien maintenu, la cérémonie mettra particulièrement à l'honneur «la participation de nos armées à la lutte contre le Covid-19», précise l'Elysée. Les militaires de l'opération Résilience, lancée le 25 mars par Emmanuel Macron, seront donc présents.

Parmi eux, le Service de santé des armées (SSA), le régiment médical de l'armée de Terre, qui a notamment permis la mise en place d'un hôpital de campagne à Mulhouse, des personnels de l'armée de l'Air ayant transféré des patients par voie aérienne, ou encore les équipages des porte-hélicoptères (PHA) ayant convoyé du matériel médical et des renforts Outre-mer.

Au total, quelque 1.800 militaires participeront à cette cérémonie statique, alors que le traditionnel défilé du 14 juillet en mobilise d'habitude plus de 4.000.

Les soignants à l'honneur

La cérémonie rendra également hommage «aux personnels soignants que les Français ont applaudis chaque soir durant la période de confinement ainsi qu'à l'ensemble des acteurs mobilisés contre le virus», a indiqué l'Elysée. Une demande qu'avaient déjà formulé des élus LREM et LR en avril lorsqu'ils avaient plaidé pour la présence d'un «carré des soignants» mais aussi des représentants des «héros du quotidien» lors de la parade militaire annuelle.

Reste à savoir si les principaux concernés accepteront de se déplacer, eux qui n'ont pas forcément bien accueilli «la médaille de l'engagement» déjà promise par le gouvernement.

Un hommage au général de Gaulle

L'édition 2020 comprendra aussi un hommage au général Charles de Gaulle, célébré cette année à l'occasion d'un double anniversaire : de sa mort, il y a cinquante ans, et de l'appel du 18 juin 1940.

En ouverture de la cérémonie, un tableau lui sera consacré et l'équipage de l'unique porte-avions français portant son nom sera représenté place de la Concorde. Les deux-tiers des marins du Charles de Gaulle ont été contaminés par le Covid-19 au cours de leur dernière mission en mer. Ils sont aujourd'hui tous guéris.

Quatre pays invités

Comme le veut la tradition, des pays étrangers seront conviés à ces commémorations. Cette année, ce sont l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et le Luxembourg. Une présence qui ne doit rien au hasard puisqu'elle viendra saluer leur solidarité pendant la crise sanitaire, et notamment la prise en charge dans leurs hôpitaux de patients français.