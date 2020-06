Pourquoi l'été débute-t-il le 20 juin cette année ?

Sortez vos lunettes de soleil ! Le solstice d'été, qui marque l'entrée dans la saison estivale, se déroule ce samedi 20 juin.

Le phénomène céleste du solstice d'été se produit à 21h43 et 40 secondes, à l'heure universelle, soit 23h43 en France. Il marque la journée la plus longue de l'année, avec près de 16h de jour, et l'entrée de la saison chaude. Les Français sont davantage habitués à fêter le début de l'été avec la Fête de la musique, puisqu'au 20ème siècle, l'été a démarré à 64 reprises le 21 juin. Il est aussi tombé à 36 reprises le 22 juin selon le magazine scientifique Sciences et avenir.

La dernière fois que le solstice d'été s'est produit le 20 juin, nous étions en 1796, sous l'autorité de ... Napoléon Bonaparte !

Au 21ème siècle, l'été commencera à 47 reprises le 20 juin.

un phenomene astrologique

A Paris, le calcul du solstice d'été est réalisé par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE). Le phénomène est lié à la révolution de la Terre autour du Soleil. La date du solstice correspond au moment où l'Hémisphère Nord est le plus incliné vers le Soleil, à 90° de longitude. Au moment précis du solstice, il est possible de voir dans le ciel à l'oeil nu le moment où le Soleil passe à son zénith.

Au fil des siècles, le solstice d'été a été l'objet de nombreuses célébrations dans les cultures antiques et païennes.

