Torture de moutons et de hérisson : cinq adolescents mis en examen à Guérande

C'est un véritable déchaînement de violences auquel se sont livrés ces cinq adolescents le 22 mai dernier. Selon Ouest France, des lycéens habitant Guérande (Loire-Atlantique) ont battu et tué deux moutons tandis qu'ils ont enfermé le troisième dans leur lycée sans nourriture.

Une vidéo extrêmement cruelle diffusée sur les réseaux sociaux a permis de retrouver les coupables. Sur ces séquences, les adolescents se mettent en scène en train de frapper des moutons qu'ils avaient volés avec des bâtons ou des pelles, avant de les tuer. Interrogée par Ouest France, la gendarmerie de la compagnie de Saint-Nazaire a qualifié les faits de «particulièrement choquants».

Les jeunes gens se sont aussi filmés en train de «jouer au football» avec un hérisson en guise de ballon. Enfin, les auteurs des faits ont reconnu avoir emmené un troisième mouton dans leur lycée où il l'ont enfermé et laissé sans nourriture.

Désoeuvrement et «mauvais délire»

Les cinq adolescents âgés de 16 à 17 ans ont rapidement été identifiés par les gendarmes de la brigade de Guérande et placés en garde à vue. Pour expliquer les faits, les gendarmes ont évoqué «un mauvais délire» et un certain désoeuvrement de la part des auteurs de ces violences. Ils ont été mis en examen par un juge pour enfants et remis à leurs responsables légaux.

Pour rappel, les actes de cruauté ou sévices graves à l'encontre des animaux sont passibles d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.

