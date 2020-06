Minneapolis : une fusillade fait un mort et 11 blessés

Une fusillade a fait un mort et onze blessés à Minneapolis (nord), aux Etats-Unis, a indiqué la police dimanche. Des images diffusées sur Facebook ont montré au moins une personne au sol et des dizaines d'autres aux alentours dont certaines appelaient à l'aide.

D'autres images montraient des établissements aux vitres brisées et des voitures de police. «Douze personnes sont blessées par balle», a écrit la police de Minneapolis sur Twitter. «Un homme adulte est mort et onze ont des blessures potentiellement mortelles», a ajouté la police.

** SHOOT UPDATE **



12 people have suffered gunshot wounds in an incident on 2900 block of Hennepin S. 1 adult male died and 11 have no -life-threatening wounds

— Minneapolis Police (@MinneapolisPD) June 21, 2020