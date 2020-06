Municipales : dernier sprint à vélo pour le tandem Hidalgo-Belliard

«Notre priorité, c'est la transition écologique» : la maire sortante Anne Hidalgo et son allié EELV David Belliard ont illustré ce dimanche 21 juin, à une semaine du second tour des municipales, leur credo écologique par une grande balade à vélo dans Paris ponctuée de symboles.

«Certains voudraient nous faire repartir en arrière, faire croire que la ville devrait encore se construire autour de la voiture individuelle, thermique, polluante. Ce n'est pas ce modèle-là que nous voulons», lance la maire de Paris devant le Panthéon, appelant les électeurs à lui donner le 28 juin «de la force» pour «changer les choses».

Montés sur deux grands vélos, Anne Hidalgo, casque sur la tête, jean et veste coupe-vent bleue et son allié, David Belliard, jean et chemise bleue, ont donné dimanche en début d'après-midi face à l'Opéra le départ de leur promenade, suivie par quelques dizaines de militants des deux formations politiques.

Le vélo, «un moment de déconnexion»

Chevauchant un vieux vélo hollandais vert tacheté, Charlotte Nenner, ingénieure de 47 ans, défend son choix de la bicyclette comme celui d'un mode de vie. Dans un blog, elle raconte sa vie de velotaffeuse. «Le vélo, c'est comme un sas entre la vie personnelle et la vie professionnelle, un moment de déconnexion, de liberté», dit-elle.

A ses côtés, l'ex-journaliste Audrey Pulvar, candidate à Paris Centre pour Anne Hidalgo, ne tarit pas d'éloges sur son vélo deux vitesses de 42 ans, acheté d'occasion. Certains militants enfourchent des Vélib', beaucoup des vélos vintage, quelques uns des engins électriques, certains pavoisés aux couleurs des formations politiques.

«50 km de coronapistes»

L'opération initiée par les écologistes d'EELV entend mettre en scène certains éléments de leurs projets communs. Le parcours emprunte certaines pistes cyclables mises en place provisoirement, durant la crise du coronavirus, les «50 km de coronapistes» que la maire sortante s'est engagée à pérenniser si elle est réélue.

C'est notamment le cas rue de Rivoli où il n'y aurait plus de voiture mais un axe réservé aux vélos et un autre dédié aux bus, taxis, véhicules d'urgence et véhicules des artisans.

Le tracé passe également à proximité de lieux culturels que la maire de Paris s'est engagée à sauvegarder dans le cadre de son accord avec les écologistes, comme le cinéma associatif la Clef (5e) ou le Lavoir Moderne Parisien, un lieu de spectacles (18e).

Enfin, la ballade fait halte près de mairies que le tandem Hidalgo/Belliard souhaite conquérir au deuxième tour. Le premier arrêt, auquel la presse est conviée, se situe place du Panthéon, face à la mairie du 5e arrondissement.

Au court d'une pause dans leur "velorution" à travers Paris, @Anne_Hidalgo et @David_Belliard tiennent un point presse à une semaine du 2e tour des #Municipales2020 pic.twitter.com/JUeXSFhYrR — Lucas Biosca (@LucasBiosca) June 21, 2020

Un hasard ? «Pas du tout», assume Anne Hidalgo. «Nous sommes ici en conquête. Cet arrondissement historique, lieu de science doit vibrer avec Paris», enchaîne-t-elle aux côtés de sa tête de liste, Marie-Christine Lemardeley, ironisant sur la maire sortante, Florence Berthout (ex-LR passée chez LREM puis DVD), «dont on ne sait plus pour qui elle roule».

«Si on veut que cet arrondissement respire mieux, qu'il y ait plus de nature, cela passe par un changement», insiste-t-elle, citant également le 9e comme un autre arrondissement à conquérir.

