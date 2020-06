Fête de la musique : les rassemblements vont-ils provoquer un rebond de l’épidémie ?

Des milliers de Français faisant fi des gestes barrières se sont rassemblés ce dimanche à l’occasion de la Fête de la musique, principalement à Paris, où des foules immenses et compactes se sont formées dans la rue. Or, le virus circule toujours sur le territoire et de tels rassemblements ne sont pas sans conséquences.

Contrairement à ce que laissent penser les images et vidéos de l’événement relayés sur les réseaux sociaux, le coronavirus n’est pas un lointain souvenir, au contraire. Comme l’explique Martin Blachier, épidémiologiste et médecin de santé publique, «même si ces rassemblements ont eu lieu à l’extérieur, ils peuvent être à l’origine de nombreuses nouvelles contaminations et accélérer la circulation du virus. Dans ces conditions, où la distanciation physique n'est pas respectée, «une personne infectée peut facilement contaminer d’autres individus».

«Ces rassemblements, s'il sont répétés, représentent un risque sanitaire. Il est difficile d’imaginer qu'ils n'aient pas d'effet sur l’épidémie. On sait que le virus est toujours présent et que beaucoup de gens sont encore à risque. Très logiquement, on va s’en rendre compte, mais pas tout de suite», souligne-t-il.

En effet, les personnes venues faire la fête dans la rue ce dimanche «sont pour la grande majorité des jeunes, or, on sait que la plupart d’entre eux sont asymptomatiques (personne porteuse du virus mais qui ne présente pas de signes de la maladie, ndlr)», explique le spécialiste.

«des infections qui risquent de passer inaperçues»

«Imaginons qu’une personne infectée ait contaminé une cinquantaine d’autres jeunes, via un contrat direct physique ou par projection de gouttelettes, la probabilité que ces derniers présentent des symptômes est faible. Et c’est ça le risque. Il y a des infections qui risquent de passer inaperçues», s'inquiète-t-il.

Les participants, dont la plupart ne portaient pas de masque de protection, peuvent, sans s’en rendre compte, contaminer d’autres personnes. «Des chaines de transmission peuvent alors se mettre en place pendant quelques semaines, poursuit l'épidémiologiste, mais puisqu’ils ne développent pas toujours des signes cliniques de la maladie, on risque de s’en rendre compte trop tard.»

Entre temps, «cette population jeune, qui commence à comprendre qu’elle n’est pas à risque, va très certainement se contaminer de façon cachée puis transmettre la maladie à une population plus vulnérable.», et ce n’est que lorsque celle-ci sera touchée que l’on prendra conscience des répercussions sanitaires de ces événements, selon Martin Blachier.

