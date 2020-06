Patrick Bernasconi, président du CESE : «Emmanuel Macron veut revaloriser la place de la société civile»

Une Convention citoyenne sur le climat qui vient de rendre ses propositions, une réforme en préparation, une demande émanant d'Emmanuel Macron sur l'après-coronavirus... Troisième assemblée de la République, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) est sur tous les fronts. Son président, Patrick Bernasconi, fait le point sur ces dossiers.

En quoi consiste la mission qu’Emmanuel Macron vous a confiée à vous et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat sur l’après-coronavirus ?

La mission est assez claire : essayer d’identifier les sujets importants sur lesquels il faut porter un regard dans ce que tout le monde appelle «le monde d’après». Et étudier les consensus possibles sur ces sujets, voire les pistes de progrès possibles.

Comment travaillez-vous à cette mission ?

Au CESE, il nous est demandé d’avoir la position de la société civile organisée, donc des 80 organisations qui sont représentées ici, mais aussi d’essayer d’élargir et d’avoir la plus large consultation possible. Une partie de la réponse au président sera alimentée par une résolution, votée ce mardi après-midi en séance plénière au CESE, et intitulée «Construire demain». Elle est le fruit d’un travail effectué par toutes les sections du CESE. Chacune a essayé d’identifier les thématiques qui devront nécessiter la production d’avis au sein de l’institution dans les douze mois à venir, voire un peu plus.

Nous allons aussi nous nourrir des différentes consultations citoyennes que nous avons pu mener ces derniers mois, comme celles portant sur les avis «Fractures et transitions» et «Générations nouvelles», et bien sûr la Convention citoyenne pour le climat. A chaque fois, des citoyens ont été tirés au sort.

Troisième élément qui nourrira la réponse au président, les plates-formes citoyennes. Pour certains avis que nous rendons, nous avons l’occasion d’avoir des plates-formes en ligne. Notamment une sur l’hôpital, qui est un succès extraordinaire, avec pas loin de 500.000 votes. C’est un matériau intéressant pour nous. Une «plate-forme des plates-formes» a été mise en place avec l’Etat, qui recueille l’ensemble des données des plates-formes existantes, et sur lesquelles une synthèse sera faite dans les semaines à venir.

A quoi va ressembler cette réponse au président ?

Ce sera un document général d’une quinzaine de pages. J’aurai également une adresse personnelle au président de la République, qui reprendra ces quinze pages. Et en-dessous, il y aura le travail plus complet de l’ensemble des commissions du CESE. Toutes les thématiques ne seront pas abordées, il y aura un travail de sélection important.

Avant de rendre cet avis, qui devrait être prêt la semaine prochaine, nous aurons un échange avec les présidents de l’Assemblée nationale Richard Ferrand et du Sénat Gérard Larcher, pour avoir un regard croisé. Gérard Larcher sera là mercredi, ce sera la première fois qu’un président d’assemblée viendra au CESE.

Emmanuel Macron vous a-t-il dit ce qu’il comptait faire ensuite de vos propositions ?

Il a dit que cela alimenterait les discours et interventions qu’il fera par la suite. On voit bien qu’il est dans une logique de consultation assez large des grandes composantes de la nation, avant sa prise de parole [prévue entre le second tour des municipales, le 28 juin, et le 14 juillet, NDLR]. Les partenaires sociaux doivent être réunis cette semaine [mercredi, NDLR]. Vous avez les trois présidents d’assemblées qui vont donner leur avis. Et évidemment la Convention citoyenne sur le climat va alimenter la réflexion du président.

Quel bilan justement tirez-vous de cette Convention, que le CESE a accueillie et qui a rendu son rapport au gouvernement dimanche ?

L’exercice a été mené jusqu’au bout, malgré des difficultés que les 150 citoyens tirés au sort membres de la Convention ont eu à gérer : les manifestations liées au sujet des retraites qui ont empêché les déplacements puis la crise sanitaire. Le sujet qui leur a été posé n’était pas facile non plus. La question était très large [comment réduire les émission de gaz à effet de serre d’au moins 40 % d’ici à 2030, dans un esprit de justice sociale ?, NDLR). Ils ont malgré tout réussi à produire quelque chose en restant quasiment tous là jusqu’au bout et en restant soudés.

#ConventionCitoyenne : la session 7 se termine ! Les 150 membres ont remis leur rapport final à @Elisabeth_Borne. Le Président de la République @EmmanuelMacron leur apportera une réponse le 29 juin.





Une nouvelle fois bravo à toutes et tous pour votre implication pic.twitter.com/elljRqWmKU — CESE (@lecese) June 21, 2020

La plus grosse aspérité a disparu, la fameuse réduction du temps de travail à 28 heures hebdomadaires, mais derrière il y a des sujets anglés qui vont être dans le débat public. Ils ont renvoyé la responsabilité là où elle devait aller, en disant aux politiques de prendre leurs responsabilités.

A quoi va ressembler la suite pour la Convention ?

Emmanuel Macron nous accueille à l’Elysée lundi prochain. Il va nous dire ce qu’il va faire des propositions sur la table, ce qu’il prend, ce qu’il ne prend pas, et sans doute en dire plus sur un éventuel référendum. Ensuite, la Convention citoyenne va continuer à vivre avec l’association que ses membres ont créée. Ils vont pouvoir suivre la reprise de leurs mesures.

Souhaitez-vous que l’expérience soit réitérée ?

C’est un exercice qu’il faudra reproduire. Mais il ne faut pas aller trop vite. De larges consultations ont été lancées par l’Etat, ensuite il y aura le plan de relance post-coronavirus. Une fois le plan de relance fait et voté, il restera des sujets à traiter. Je pense qu’il y aura alors de nouveau la place pour un débat public et peut-être pour un sujet de convention.

Où en est la réforme du CESE ?

Elle est inscrite à l’agenda du Parlement de juillet et est actuellement au Conseil d’Etat. Elle va consister à faire du CESE le lieu du débat public et contribuer à ce qu’il incarne demain le trait d’union entre les citoyens et les assemblées représentatives. Elle va donc renforcer le rôle du CESE et le légitimer, mais aussi clarifier le rôle de chaque assemblée, pour trouver cette complémentarité dont on a besoin et éviter les guéguerres. Nous n’avons aucune envie de devenir un concurrent des autres assemblées et imposer une sorte de «dictature populaire» vis-à-vis de la démocratie représentative. Nous avons seulement une place à défendre, c’est celle de la voie délibérative.

Le fait que cette réforme du CESE passe par une loi et non une réforme constitutionnelle, comme prévu auparavant, change-t-il les choses ?

Elle n’aura pas autant de force que si elle était dans la Constitution. Mais on peut tout de même avoir l’essentiel. Tous les attendus qui étaient dans le projet de réforme constitutionnelle peuvent se retrouver dans la loi organique. On peut à travers une loi organique modifier fortement le fonctionnement du CESE, il n’y a pas besoin d’une réforme constitutionnelle pour cela.

Cette réforme, ainsi que sa mission sur l'après-coronavirus, traduisent-elles la volonté d’Emmanuel Macron de renforcer les pouvoirs du CESE ?

Il veut revaloriser la place de la société civile. La démocratie pour moi, c’est une articulation entre la démocratie représentative et la démocratie participative. Cette deuxième jambe ne fonctionnait pas bien. Nous sommes en train de faire progresser cette partie-là pour trouver un équilibre, une complémentarité. C’est dans l’intérêt de tout le monde.