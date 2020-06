Transports, loisirs, éducation... Tout ce qui ne change pas ce 22 juin

Ce lundi 22 juin, la France entre dans une nouvelle phase du déconfinement, avec de nombreuses libertés retrouvées. Mais certaines mesures de sécurité sont toujours mises en place pour contenir l'épidémie de coronavirus, toujours en cours dans le pays.

masque obligatoire dans les Transports en commun

Depuis le 16 juin, l'attestation employeur n'est plus nécessaire pour emprunter les transports en commun en Ile-de-France. En revanche, le port du masque est toujours obligatoire. Et il devrait l'être «vraisemblablement jusqu'aux départs en vacances, à la mi-juillet, pour protéger tout le monde», a estimé la semaine dernière Valérie Pécresse, la président de la région.

Comme le précise le site de la région, «les personnes ne portant pas de masque dans les transports en commun sont reconduites à l'extérieur et s'exposent à une amende de 135 euros». Le port du masque est également obligatoire dans les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (VTC).

un accueil au cas par cas dans les lycées

Si les crèches, les écoles et les collèges accueilleront de nouveau tous les élèves à partir de ce lundi 22 juin, et ce «de manière obligatoire», ce ne sera pas le cas pour les lycées. Plusieurs raisons expliquent cette exception, la première étant d'ordre sanitaire.

En effet, si des études ont montré que les enfants semblaient peu contaminés et contaminants, on ignore encore précisément si les jeunes adultes sont plus ou moins exposés au virus.

Des règles maintenues (pour le moment) en entreprise

Après avoir assoupli le protocole sanitaire dans les écoles, le gouvernement pourrait en faire de même dans les entreprises. Mais ce n'est pas encore d'actualité. Selon Les Echos, des entretiens étaient prévus la semaine dernière entre le ministère du Travail, les autorités sanitaires et les partenaires sociaux.

De nombreuses règles imposées aux employeurs empêchent en effet un retour à la normal au travail. Des mesures que les syndicats patronaux espèrent voir levées rapidement.

STADES ET HIPPODROMES OUVERTS À PARTIR DU 11 JUILLET

Le samedi 11 juillet, avec la fin programmée de l'état d'urgence sanitaire, les stades et les hippodromes pourront rouvrir au public. Ils devront toutefois respecter une «jauge maximale» de 5 000 personnes, et devront bien sûr déclarer les événements au préalable.

A cette date, les croisières fluviales seront également autorisées.

pas de sortie en Discothèque avant septembre

Pour certaines activités, le gouvernement souhaite attendre le mois de septembre, «et sous réserve d’une nouvelle évaluation de la situation épidémiologique», pour de nouveaux assouplissements. C'est notamment le cas des discothèques, mais également des foires, expositions et salons, ou encore des croisières maritimes internationales.