Violences à Dijon : 9 nouvelles interpellations pour détention d'armes et stupéfiants

Neuf personnes ont été interpellées lundi matin dans l'agglomération dijonnaise, suite à une nouvelle opération de recherche d'armes et de stupéfiants menée après les violences survenues du 12 au 15 juin, a indiqué le procureur de la République, Eric Mathais.

Les neuf individus, tous placés en garde à vue, ont été interpellés dans le quartier sensible des Grésilles et à Saint Apollinaire, dans la banlieue de Dijon. L'opération a notamment permis de saisir trois carabines démontées et des sacs contenant entre deux et trois kg de cartouches, a précisé le procureur.