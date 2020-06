Anne Hidalgo révèle avoir contracté le coronavirus

La maire PS de Paris, candidate à sa succession, Anne Hidalgo, a confié avoir été testée positive au test sérologique du Covid-19, en ajoutant lundi 22 juin : «je suis dans la situation idéale où je n'ai pas eu vraiment de symptôme».

Et malgré les attroupements observés dimanche 21 juin dans certaines rues de la capitale, la socialiste a estimé qu'«il ne fallait pas interdire la Fête de la musique».

Selon la candidate de la gauche aux élections municipales parisiennes, après deux mois de confinement et dans une ville où le déconfinement s'est fait très progressivement, «on sent bien qu'il y a cette envie de sortir, de faire la fête» et «c'est difficile de contester cette soif de vivre», a-t-elle admis.

«L'épidémie est toujours là»

«Bien sûr, ç'eût été mieux avec des masques, avec peut-être moins de monde», a ajouté la candidate alliée aux écologistes, qui admet qu'«il y a du relâchement» à Paris.

«Le masque est obligatoire dans les transports en commun, et c'est très bien», mais dans l'espace public, «le port du masque recommandé doit faire l'objet de beaucoup de pédagogie encore», a-t-elle estimé, rappelant que «l'épidémie est toujours là».

Interrogée par RTL sur les rassemblements festifs dimanche, la candidate de LREM, Agnès Buzyn, a elle affirmé lundi qu'il fallait «rester prudent». «Ces images m'inquiètent un peu», a ajouté la professeure d'hématologie, tout en notant qu'elles ne représentent «pas la majorité» des évènements.

Retrouvez toute l'actualité concernant le coronavirus ICI