Coronavirus : 56% des Français trouvent que leurs supérieurs sont «moins cool» qu’avant la crise

Le coronavirus et le confinement ont bouleversé les relations entre les individus, et notamment au travail. Selon un sondage mis au point par l’agence d’intérim Qapa, 56% des Français estiment que leurs supérieurs hiérarchiques sont «moins cool» qu’avant la crise sanitaire.

L’arrêt d’une grande partie des activités économiques pendant le confinement, le télétravail, les mesures sanitaires au bureau, garder les enfants à la maison tout en continuant de travailler… Tous ces facteurs ont sans doute modifié les rapports entre collègues de travail, et ont pu être source de stress.

L’enquête de Qapa a été réalisée sur 4,5 millions d’utilisateurs de la plateforme de recrutement, entre le 17 et le 19 juin 2020. Dans le détail, 48% sont des cadres, et 52% des non-cadres. Globalement, les relations entre les Français et leurs les chefs, patrons ou managers se sont dégradées depuis leur retour au travail, selon les déclarations des sondés. Ainsi, 47% d’entre eux estiment que leurs supérieurs sont moins conciliants depuis leur retour au travail, et 56% qu’ils sont «moins cool». Ils sont tout de même 21% et 15% à les avoir trouvés plus conciliants et plus cool qu’avant.

Si les relations avec la hiérarchie ont été bousculées, celles avec ses collègues l’ont également été. Pas moins de 59% des sondés estiment que leurs rapports avec leurs camarades de travail ont changé. Pourtant, à l’inverse des chefs, les collègues se sont beaucoup mieux entendus et ont peut-être été plus soudés : 41% des personnes interrogées estiment que leurs collègues ont été plus conciliants, et 44% qu’ils ont été plus cool.

La perspective d’une grave crise économique encourage les entreprises à reprendre d’autant plus vite leurs activités. Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, avait déclaré, le 14 juin dernier «plus vite on déconfinera, plus vite on repartira travailler, consommer, voyager, plus vite on sauvera l’emploi». Il avait notamment évoqué la réduction des jours de congés ou des jours fériés pour relancer la croissance.

Selon plusieurs sources, le gouvernement envisage très prochainement un allègement des règles sanitaires en entreprise, afin de faciliter le retour au travail, et ainsi relancer l'économie du pays.