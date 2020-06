La vallée de Chamonix secouée par un séisme

Un séisme de magnitude 3,8 sur l’échelle de Richter a été enregistré, ce mardi 23 juin, à 8 heures 25, du côté de la vallée de Chamonix (Haute-Savoie), à proximité de la frontière suisse. Aucun dégât matériel ou humain n’a été constaté.

L'épicentre a été localisé près de la commune de Châtelard, à une profondeur de 5 kilomètres, a indiqué le Réseau National de Surveillance Sismique (RéNaSS).

Plusieurs habitants du secteur ont ressenti «des tremblements très brefs», des «coups de canons» et des «murs qui ont tremblé», rapporte France Bleu Pays de Savoie.

Assez gros séisme de 3,8 à 8h30 env. à Chamonix. J'habite en Suisse à 40 kils de Chamonix. J'ai trouvé fort et cela fait flipper. pic.twitter.com/7tFNkBm57J — Marie-Claude (@msadhvi) June 23, 2020

«rien de grave»

«J'ai entendu mon chien pousser un cri et il est rentré comme un fou dans la maison. Cinq minutes plus tard j'étais assise sur mon lit et j'ai vu la porte trembler, j'ai aussi senti des secousses. C'était impressionnant», a témoigné auprès de nos confrères une habitante d'Abondance, une commune située à 100 km de Chamonix.

La police Cantonale valaisanne a indiqué à Keystone-ATS, l’agence de presse Suisse, avoir reçu quelques appels après le tremblement de terre, mais «rien de grave», a assuré un porte-parole. Aucun dommage matériel et humain n'a été signalé.

