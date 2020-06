Seine-Saint-Denis : un surveillant de collège accusé de viols, agressions sexuelles et corruption de mineurs

Selon le parquet de Bobigny, il y a «quatre mineurs victimes» identifiés à ce jour. Ces adolescents, scolarisés à Drancy (Seine-Saint-Denis), ont été agressés par un surveillant de leur collège.

Des plaintes ont été déposées contre lui entre février et mai 2020, il a été mis en examen et placé en détention provisoire le 29 février, pour «viols, agressions sexuelles et corruption de mineurs».

Selon les informations de RTL, l'homme, âgé d'une trentaine d'années, aurait agi au sein de l'établissement mais aussi au domicile des victimes, à qui il donnait des cours de soutien scolaire.

Le parquet de Bobigny ne donne pas plus d'informations quant au profil du suspect. L'homme aurait majoritairement ciblé de jeunes garçons, utilisant les réseaux sociaux pour entrer en contact avec eux.

En poste dans ce collège depuis 2017, il pourrait avoir fait davantage de victimes. Une enquête a été ouverte et confiée à un juge d'instruction. Par ailleurs, une délégation constituée de parents d'élèves élus et de professeurs a été reçue par l'inspection académique.

Le rectorat de Créteil assure que le contrat de l'assistant d'éducation a immédiatement été rompu. Une cellule d'écoute a été mise en place au sein du collège concerné, une semaine avant le confinement. Elle est à nouveau disponible pour les élèves et le personnel du collège depuis la réouverture de l'établissement. Une aide psychologique est également proposée et des équipes mobiles de sécurité ont été dépêchées sur place.

