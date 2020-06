Coronavirus : Quand Didier Raoult se compare à Mozart

Didier Raoult fait encore parler de lui pour son ego. Au détour d'une interview au Parisien, le désormais célèbre infectiologue se compare en effet au génie de la musique classique, Mozart.

Alors qu'il doit être auditionné aujourd'hui par la Commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la gestion de la crise du coronavirus, le professeur marseillais est interrogé sur ses prolifiques travaux. «Vous publiez trop souvent dans des revues scientifiques pour que ce soit de qualité, disent vos confrères. Que répondez-vous ?», demande le journaliste.

«Rien, répond alors Didier Raoult. Est-ce que vous vous demandez comment Mozart à fait ?», ajoute-t-il, en toute modestie. «Je vais même vous dire, en plus de 150 publications par an, j'ai écrit dix livres en même temps. On n'est pas tous égaux.»

Celui qui s'était déjà qualifié de star, n'hésitant pas à étriller le gouvernement, les «élites», voir même ses collègues médecins, termine en estimant que, «dans ce pays, on adore décapiter les gens». Une comparaison que l'on imagine plus faire allusion au révolutionnaire Robespierre qu'au roi Louis XVI...

