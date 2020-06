Transports : retrouvez les travaux prévus cet été sur chaque ligne

Comme tous les ans, des chantiers d'été vont perturber plusieurs lignes de RER, de métro et de tramway de région parisienne, a détaillé Ile-de-France Mobilités ce mercredi 24 juin. Plus de 4 milliards d'euros d'investissements sont prévus cette année par la SNCF et la RATP pour moderniser et développer le réseau.

RER et transilien

Le RER A subira une nouvelle fois les travaux estivaux les plus lourds. Le tronçon traversant de Paris sera fermé, entre Auber et Vincennes, le soir et le week-end du 11 juillet au 7 août, puis complètement du 8 au 14 août. S'ajoutent des fermetures à l'ouest, le soir et le week-end du 15 au 30 août entre Auber et Nanterre-Université, Cergy et Poissy, et complètement entre Auber et La Défense, ainsi que sur la branche de Poissy, du 17 au 21 août.

Sur le RER B, il y aura moins de trains au nord certains week-ends et en août, et pas de train du tout vers l'aéroport de Roissy le week-end des 1er et 2 août, puis les soirs à partir du 8 août. Au sud, divers tronçons de la ligne B vont être fermés à des dates variables, en particulier entre Laplace et La Croix de Berny du 12 juillet au 16 août.

Le RER C sera de son côté fermé du 15 au 22 août entre Austerlitz, Javel et Henri-Martin, ainsi qu'entre Savigny-sur-Orge et Massy-Palaiseau.

Les RER D et E seront aussi perturbés, avec notamment une fermeture entre Magenta et Haussmann-Saint-Lazare du 15 juillet au 30 août pour ce dernier.

La ligne K des trains de banlieue sera parallèlement fermée du 20 juillet au 2 août de Paris-Nord à Mitry-Claye.

Métro

La ligne 6 conaîtra le principal chantier du métro, puisqu'elle sera fermée de Trocadéro à Etoile du 25 juillet au 23 août.

La ligne 4, qui doit être automatisée, continuera sur sa lancée avec des fermetures plus tôt le soir en semaine et le dimanche matin.

La ligne 14, elle, sera fermée le week-end des 4 et 5 juillet.

Tramway

Sur la ligne T1, le trafic sera interrompu par étapes en juillet dans la traversée de Seine-Saint-Denis.

La ligne T2 verra les tramways totalement stoppés entre Charlebourg et Puteaux du 25 juillet au 12 août inclus.

La ligne T3b ne circulera pas entre Rosa-Parks et Porte d'Asnières le 17 juillet et les 3 et 4 août. Idem entre Colette-Besson et Porte d'Asnières du 18 juillet au 2 août inclus

Sur la ligne T6, une fermeture aura lieu entre Georges-Pompidou et Vélizy 2, du 17 au 23 août.

