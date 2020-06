Coronavirus : des dizaines de faux positifs signalés en Meurthe-et-Moselle

Les autorités sanitaires se sont inquiétées d'une hausse des cas de Covid-19 en Meurthe-et-Moselle. En fin de semaine dernière, le taux d'incidence du Covid-19 dans le département (c'est à dire le nombre de cas pour 100.000 habitants) a doublé en 24h, passant de 14,5 à 29. Christian Rabaud, infectiologue et président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Nancy, accuse des faux positifs.

Cela concernerait plusieurs dizaines de tests, effectuées sur différents sites de Meurthe-et-Moselle. Le professeur Rabaud met en cause le produit réactif utilisé en laboratoire et jugé défectueux.

Avec la presse pour parler de l' de cas #COVID19 dans le département. La réalisation massive de tests conduit à révéler une augmentation de cas. Le virus circule toujours ! Respectez les #gestesbarrieres et portez le #masque dans les lieux publics. pic.twitter.com/1GiyrQnxui — Préfet de Meurthe-et-Moselle (@Prefet54) June 10, 2020

Interrogé par France Bleu, il explique : «On ne s'est pas trompé de réactif mais il peut y avoir de temps en temps dans un lot un réactif de mauvaise qualité. Ce réactif, qu'on a re-testé, était défaillant. On l'a signalé à la réactovigilance pour prévenir d'autres établissements qui utiliseraient le même réactif.»

L'infectiologue assure que tous les patients concernés par ces tests erronés ont été contactés. Selon lui, ils ont la possibilité de se tourner vers le Samu «qui est au courant» ou vers le CHU, s'ils ont besoin de davantage d'informations.

Invoquant «un élément qui a dysfonctionné» et une possible «précipitation», Christian Rabaud demande néanmoins de ne pas remettre en cause la stratégie de dépistage en Meurthe-et-Moselle. Confiant, il invite à «relativiser» : «Certes, le chiffre peut impressionner mais je rassure, il n'y a pas de reprise de l'épidémie».

