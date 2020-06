Jean-Paul Gaultier nommé ambassadeur du Sidaction

Le célèbre couturier Jean-Paul Gaultier a été nommé ambassadeur du Sidaction. Il présentera ce soir sur France 2 une émission dédiée, en compagnie de Line Renaud, vice-présidente et co-fondatrice de l'association.

«Jean Paul Gaultier rejoint la grande famille de Sidaction pour nous aider à lutter contre ce fléau et aider la recherche et les malades. C’est le combat de ma vie. Jean Paul incarnera Sidaction à mes côtés pour sensibiliser le public encore et toujours», a précisé la chanteuse et comédienne.

«C’est une véritable chance de l’avoir à nos côtés, surtout après ce début d’année si particulier. On connaît la générosité et le grand cœur de Jean Paul Gaultier. Depuis la disparition de Pierre Bergé (cofondateur et premier président de l’association, NDLR), j’avais besoin d’un combattant pour prendre la relève», a ajouté Line Renaud.

«J’ai accepté tout de suite. La lutte contre le sida, c’est une histoire avant tout personnelle : ce combat me tient particulièrement à cœur. J’ai été confronté à ce fléau qui a emporté mon ami (Francis Menuge, décédé en 1990, NDLR)», a dit de son côté à l’AFP le couturier. «Je me souviens du rejet auquel ont été confrontés les malades, au début. Cela m’a toujours révolté alors que tout le monde peut être concerné un jour. Je veux m’adresser aux jeunes et essayer de les sensibiliser car trop souvent ils pensent que le sida ne les concerne pas», a ajouté Jean Paul Gaultier.

Le couturier apparaîtra aux côtés de Line Renaud sur France 2 jeudi soir dans l’émission «100 ans de comédie musicale : les stars chantent pour Sidaction» qui devait à l’origine être diffusée début avril, avant l'annulation du week-end du Sidaction en raison du confinement.

«Cette annulation a été terrible pour Sidaction. Nous appelons tous ceux qui souhaitent faire un don à utiliser cette année le site internet de l’association (www.sidaction.org)», a souligné Line Renaud, rappelant que 173.000 personnes vivent avec le VIH en France, tandis que près de 6.000 contaminations sont observées chaque année.

Jean Paul Gaultier a créé spécialement un masque réutilisable collector reprenant le motif de sa célèbre marinière. Les bénéfices seront consacrés à des programmes de recherche des actions de prévention et d’aide aux personnes vivant avec le VIH en France et à l'international.